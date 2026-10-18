RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Россияне ударили по жилому дому в Запорожье, погибла 27-летняя женщина

01:57 18.10.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

В ночь на 18 октября российские оккупанты ударили по жилому дому в Запорожье. Погибла 27-летняя женщина, информация о других пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина.

Россияне попали в многоэтажку в областном центре.

Чем именно атаковали город и каковы масштабы разрушений, в ОВА пока не сообщили.

Запорожье регулярно попадает под удары. 10 октября российская атака разрушила жилой дом в городе, тогда погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

Фото: последствия российской атаки в Запорожье (t.me/zoda_gov_ua)

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что Россия перешла к "новой доктрине" ударов. По данным украинской разведки, оккупанты получили разрешение бить по значительно более широкому кругу гражданских объектов, чтобы заставить людей покидать большие города перед зимой.

Вечером 15 октября кафиры атаковали частное предприятие, после удара там вспыхнул сильный пожар.

Накануне, 14 октября Россия ударила по частному сектору в Вознесеновском районе города. Удары повредили жилые дома, спасатели извлекали из-под завалов мужчину.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗапорожьеВойна в Украине