Россияне ударили по Запорожью: в ОВА рассказали о последствиях

"Враг попал в один из объектов критической инфраструктуры. Есть повреждения", - говорится в сообщении.

К счастью, по его данным, обошлось без пострадавших.

Взрывы в Запорожье

Около 12:49 в Запорожье прогремел взрыв. Отметим, что оккупанты не впервые обстреливают областной центр.

Например, во время массированной атаки РФ, в Запорожье 22 марта прогремели 12 взрывов. Были ранены люди, семь домов разрушены, десятки повреждены. В частности, тогда ограничивали движение по дамбе Днепровской ГЭС.