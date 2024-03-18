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Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Конотопе: есть повреждения

Архивное фото: Россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Конотопе (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 18 марта, нанесла удар по Конотопу в Сумской области. В результате этого есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенных пунктах Сумского района", - говорится в заявлении.

В ОВА добавили, что на месте работают все необходимые службы. Предварительно, погибших нет. 

Скриншот: Конотоп (google.com/maps)

В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы. Последствия атаки уточняются.

Удары по Конотопу

Вчера российские оккупанты обстреляли Конотоп Сумской области. Местные жители слышали несколько взрывов.

В пятницу по Конотопу российскими войсками был нанесен удар с применением ракетного вооружения.

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