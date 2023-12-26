В Донецкой области из-за обстрела обесточена шахта, людей выводят на поверхность

В Донецкой области подверглись новым обстрелам шахта и город спутник. Шахта обесточена, людей выводят на поверхность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным пресс-службы, также в результате обстрелов в Черниговской области повреждены воздушные линии ВЛ-10 кВ, обесточены 20 населенных пунктов.

В Минэнерго сообщили, что дефицита электроэнергии в Украине нет и не прогнозируется на текущие сутки. Генерации, производимой в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. В случае необходимости будут использованы внутренние резервные мощности, отметили в пресс-службе.

В краткосрочные аварийные ремонты вышел 1 блок и 1 корпус ТЭС. "Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - сообщили в Минэнерго.

Потребление электроэнергии

По данным пресс-службы "Укрэнерго", на Рождество, 25 декабря, суточный максимум потребления был утром. Его показатель был на 6,3% ниже, чем в предыдущий рабочий день - пятницу, 22 декабря.

"Это нетипичная ситуация для начала рабочей недели - обычно в понедельник потребление выше, чем в пятницу. Причины - потепление и праздничный, хоть и не выходной день", - говорится в сообщении.

Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Польши Румынии и Молдовы. Общий объем 19619 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1190 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт, добавили в "Укрэнерго".

Напомним, Украина на Рождество оказала аварийную помощь энергосистеме Польши. В ночь на 25 декабря по запросу польского оператора PSE была активирована помощь общим объемом 3050 МВт*ч. Польская энергосистема ночью в праздничный день имела переизбыток электроэнергии и запросила у стран-соседей помощи в ее потреблении. Украина получила таким образом дополнительный объем электроэнергии.