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Россияне ударили по ТЭС вблизи линии фронта: повреждено оборудование станции

Архивное фото: Россияне ударили по ТЭС вблизи линии фронта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 20 декабря, обстреляла одну из тепловых электростанций, которая расположена вблизи линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ДТЭК".

"Враг продолжает осуществлять террористические атаки по энергетическим объектам Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после интенсивного обстрела в очередной раз пострадала одна из теплоэлектростанций "ДТЭК" в прифронтовой области.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавили в компании.

Это уже девятая атака на станцию

Оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий.

В "ДТЭК" сообщили, что за последние два месяца это уже девятая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию.

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массированно обстреливали энергетическую систему Украины. Враг пытался вызвать блэкаут. В результате многочисленных атак некоторые энергетические объекты были сильно повреждены, а в по всей стране вводили плановые или аварийные отключения света.

Тем временем "Укрэнерго" готовится в ближайшее время отключать должников, которые потребляют электроэнергию на балансирующем рынке и не платят за нее. Сейчас соответствующая задолженность составляет более 30 млрд гривен.

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