Россияне ударили по Сумам "Шахедами" со шрапнелью, - ОВА

Как отметили в Сумской области, утром россияне атаковали дронами Сумы и общину. По словам Артюха, "Шахеды" были снаряжены шрапнелью.

"Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые", - заявил глава ОВА.

Шрапнель - артиллерийский снаряд с поражающими элементами. Он предназначен для поражения живой силы противника, а также военной техники. Фактически это снаряд, "начиненный" шарами. Когда боеприпас разрывается, элементы разлетаются, нанося большой вред в зоне поражения.