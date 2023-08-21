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Россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области

Понедельник 21 августа 2023 23:02
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Россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области Иллюстративное фото: россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 21 августа, вечером ударили своим беспилотником “Шахед” по гражданскому объекту в приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram.

"К сожалению, есть попадание "Шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", - написал Чаус.

Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Что предшествовало

Напомним, 21 августа вечером в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что причина воздушной тревоги в Киевской области - угроза применения ударных дронов россиянами, а в Черниговской и Сумской - ракет.

При этом мониторинговые каналы сообщали о пролете в Черниговской и Сумской областях неустановленных воздушных объектов.

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