Россияне ударили "Шахедом" по гражданскому объекту в Черниговской области

Российские оккупанты сегодня, 21 августа, вечером ударили своим беспилотником “Шахед” по гражданскому объекту в приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в Telegram .

"К сожалению, есть попадание "Шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", - написал Чаус.

Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Что предшествовало

Напомним, 21 августа вечером в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы ВСУ предупреждали, что причина воздушной тревоги в Киевской области - угроза применения ударных дронов россиянами, а в Черниговской и Сумской - ракет.

При этом мониторинговые каналы сообщали о пролете в Черниговской и Сумской областях неустановленных воздушных объектов.