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Россияне ударили "Шахедом" по многоэтажке в Сумах: возник пожар

Фото: россияне ударили "Шахедом" по многоэтажке в Сумах (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 13 марта, атаковали Сумы с помощью ударных беспилотников типа "Шахед". Один из дронов попал в многоэтажный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

Отмечается, что на месте происществия работают все аварийно-спасательные службы. О пострадавших в результате вражеского удара на данный момент не сообщалось, последствия попадания все еще уточняются.

Войска РФ ударили по Сумам

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумам и области. Так, сегодня ночью, 13 марта, в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Кроме того, вчера, 12 марта, враг обстрелял территорию Сумской области. В результате атаки КАБами есть разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

Кроме того, россияне били по Сумам 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.

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