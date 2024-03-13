Россияне ударили "Шахедом" по многоэтажке в Сумах: возник пожар

Отмечается, что на месте происществия работают все аварийно-спасательные службы. О пострадавших в результате вражеского удара на данный момент не сообщалось, последствия попадания все еще уточняются.

Войска РФ ударили по Сумам

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты регулярно наносят удары по Сумам и области. Так, сегодня ночью, 13 марта, в городе во время воздушной тревоги были слышны взрывы.

Кроме того, вчера, 12 марта, враг обстрелял территорию Сумской области. В результате атаки КАБами есть разрушения и пострадавшие, среди которых дети.

Кроме того, россияне били по Сумам 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших. В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.