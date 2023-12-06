Россияне ударили по селу под Купянском: двое раненых

"Сегодня около 09:30 в результате вражеского обстрела села Подолы Купянского района получили ранения две местные жительницы", - рассказал он.

По данным главы ОВА, одну из пострадавших доставили в больницу, другой – оказали помощь на месте.

Кроме того, как рассказал Синегубов, в 10:05 россияне нанесли удар по поселку Казачья Лопань Харьковского района.

"По состоянию на данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - констатировал он.

Обстрелы Харьковской области

Россия второй день подряд массированно обстреливает Украину с применением ракет и дронов, не обходя стороной Харьковскую область. Например, 5 декабря, в Харьковской области вражеские "шахеды" ударили по селу Боровая Изюимского района и Чугуеву. Ранен один человек.

А во время атаки в ночь на 6 декабря в Харьковской области повреждена критическая инфраструктура и разрушен дом. Детальнее о последствиях этого обстрела - в материале РБК-Украина.