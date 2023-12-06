Обстрел ТЭС, прилеты в трех областях и пожары: последствия ночной атаки РФ

В ночь на 6 декабря, российские оккупанты устроили очередную массовую атаку по территории Украины, использовав почти полсотни дронов-камикадзе. Большую часть целей удалось сбить, но без последствий, в частности, и для критической инфраструктуры, не обошлось.

Все подробности ночной атаки РФ на Украину - в материале РБК-Украина ниже.

Атака на ТЭС

Россия в очередной раз атаковала одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК.

"Из-за обстрелов без отопления оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией", - рассказали в компании.

По данным ДТЭК, из-за обстрелов повреждено оборудование предприятия.

"После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий", - добавили в пресс-службе.

Прилет в Харьковской области

Из-за атаки дронов в Харьковской области повреждена критическая инфраструктура и разрушен дом.

"В 23:25 и 3:00 в с. Липцы в результате атаки дронов разрушен жилой дом, повреждение критической инфраструктуры", - рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия обстрела Харьковской области 6 декабря (t.me/synegubov)

Обстрел Николаевской области

Кроме того, ночью, 5 декабря, в результате падения обломков одного из сбитых дронов в Очакове произошел пожар в складском здании на территории базы отдыха. Ее уже ликвидировали.

А в Баштанском районе, в Снегиревке, из-за падения обломков БПЛА загорелись здание СТО и здание шиномонтажной станции, которые были оперативно ликвидированы.

"Также повреждено частное домовладение. Пострадавших нет", - отметил глава ОВА Виталий Ким.

Последствия обстрела Николаевской области 6 декабря (t.me/dsns_telegram)

Сколько дронов удалось сбить

После 20:00 в Воздушных силах предупредили о движении "шахедов" в акватории Черного моря в сторону Одессы. Почти сразу аналогичная активность была зафиксирована в направлении Николаевской области из Херсонского региона. Кроме того, о дроновой угрозе предупреждали в Кировоградской, Запорожской, Черкасской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Харьковской, Хмельницкой областях. ПВО работала сразу в нескольких регионах. В частности, в Хмельницкой области сообщали о взрыве.

Как позже рассказали в Воздушных силах оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed по двум направлениям - мыс Чауда (Крым) и Курская область (Россия). Захватчики запустили в общей сложности 48 дронов-камикадзе.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника", - рассказали утром военные.

Где работала ПВО

В частности, по данным глав ОВА, 4 беспилотника удалось уничтожить в Каменском, Днепровском и Павлоградском районах Днепропетровской области, один - в Житомирской, один - в Черкасской и один в Кировоградской областях.

"На Золотонищине уничтожили "шахед" противника. Люди не пострадали. Есть лишь незначительные повреждения нескольких зданий", - написал о последствиях работы ПВО в регионе глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.