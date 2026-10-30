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Россияне ударили реактивным дроном по ТЦ в Харькове: на месте вспыхнул пожар

09:33 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: Игорь Терехов (Getty Images)

Российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировано по зданию одного из торговых центров, на месте прилета возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

Что известно о последствиях атаки

По предварительной информации мэрии, враг применил для удара по городу реактивный БПЛА.

Позже городской голова уточнил локацию попадания и сообщил о последствиях.

"Враг нанес удар реактивным БПЛА по Киевскому району. Последствия уточняем... По уточненной информации, удар пришелся по одному из ТЦ. На месте удара пожар", - отметил Терехов.

На месте попадания работают соответствующие профильные и экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Первый раненый

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил факт "прилета" по ТЦ и сообщил о первом раненом.

"Зафиксирован вражеский удар дроном по Киевскому району... По предварительной информации, "прилет" по ТЦ. В результате "прилета" в Киевском районе один человек пострадал. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.

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