Россияне ударили реактивным дроном по ТЦ в Харькове: на месте вспыхнул пожар

Что известно о последствиях атаки

По предварительной информации мэрии, враг применил для удара по городу реактивный БПЛА.

Позже городской голова уточнил локацию попадания и сообщил о последствиях.

"Враг нанес удар реактивным БПЛА по Киевскому району. Последствия уточняем... По уточненной информации, удар пришелся по одному из ТЦ. На месте удара пожар", - отметил Терехов.

На месте попадания работают соответствующие профильные и экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Первый раненый

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил факт "прилета" по ТЦ и сообщил о первом раненом.

"Зафиксирован вражеский удар дроном по Киевскому району... По предварительной информации, "прилет" по ТЦ. В результате "прилета" в Киевском районе один человек пострадал. Медики оказывают всю необходимую помощь", - отметил Синегубов.