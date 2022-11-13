Россияне ударили ракетой по жилому дому в Курахово

Российские войска сегодня, 13 ноября, нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области. Оккупанты попали в двухэтажный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
Российская ракета попала в двухэтажный дом, в результате чего повреждения получили два соседних дома и административное здание.
По предварительным данным, ранения получил один человек. К счастью, обошлось без погибших.
Кириленко отметил, что вся территория Донецкой области простреливается оккупантами. Поэтому он призывает жителей эвакуироваться.
"Прилететь может куда угодно и никогда. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!" - призвал глава области.
Фото: оккупанты ударили ракетой по Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Напомним, вчера российские войска обстреливали Авдеевку, Бахмут, Святогорск, Дружковку и другие населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак есть погибшие и раненые.
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