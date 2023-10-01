Россияне ударили ракетами С-300 по Харькову: где были "прилеты"

Около 1:00 оккупанты нанесли ракетный удар. Зафиксированы "прилеты" трех ракет С-300.

По предварительной информации, ракеты ударили по территории гражданского предприятия. Там вспыхнул пожар. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

По данным ГСЧС, оккупанты ударили по Холодногорскому району Харькова. Обошлось без пострадавших.

Взрывы в Харькове

Следует отметить, что после того, как наши защитники отогнали оккупантов от Харькова, российские террористы часто обстреливают город. Россияне используют зенитные ракеты С-300, которые выпускают с территории Белгородской области.

Как известно, эта ночь не стала исключением. В Харькове после полуночи прогремели по меньшей мере три мощных взрыва. Местные власти подтвердили, что оккупанты атаковали город.