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Россияне ударили ракетами по Николаевской области: трое гражданских погибли, шестеро ранены

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В понедельник, 27 мая, в результате российского обстрела в городе Снигиревка Николаевской области погибли трое мирных жителей, шестеро пострадали, среди них трое несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВО Виталия Кима.

Вчера, 27 мая, в 14:00 враг нанес ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка.

В результате обстрела вспыхнул пожар в кафе, автомагазине и шиномонтаже, который был оперативно ликвидирован. Взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания и шесть автомобилей.

Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Двое раненых находятся в реанимации, состояние – стабильно тяжелое, одна из раненых в удовлетворительном состоянии, трем помощь предоставлена амбулаторно.

Также вчера в течение дня и сегодня, в 05:43, россияне обстреливали из артиллерии акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера , 27 мая, около 16:00 оккупанты обстреляли Харьков. Удар пришелся на промзону в Холодногорском районе. Пострадали 11 человек, одна женщина погибла.

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