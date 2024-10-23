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Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Херсонской области

Фото: армия РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов Херсонской области. Под удар попал объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Станислав, Ингулец, Приднепровское, Нововоронцовка и еще 11 населенных пунктов.

По словам главы ОВА, оккупанты попали в объект критической инфраструктуры и медицинское учреждение. Также армия РФ атаковала жилые кварталы, повреждены три многоэтажки и 24 частных дома.

Кроме того, россияне повредили гаражи, хозяйственное сооружение, газопровод и частные автомобили.

Из-за российской агрессии два жителя Херсонской области получили ранения.

 

Обстрел Украины 23 октября

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в ночь на 23 октября россияне выпустили 81 дрон и ударили ракетой Х-31П по Одесской области.

По состоянию на 9:00 подтверждено уничтожение 57 вражеских дронов. Еще 15 российских беспилотников локационно потеряно. До девяти вражеских беспилотников наблюдается в воздушном пространстве Украины.

ПВО работала в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях. Известно, что только в Сумской области уничтожили 19 дронов.

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