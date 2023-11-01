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Россияне ударили по объекту энергетики в Полтавской области: без света три населенных пункта

Фото: россияне ударили по объекту энергетики в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время ночной атаки российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области. В результате атаки три населенных пункта остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерство энергетики Украины.

"Ночью враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области", - говорится в сообщении.

В результате повреждений линии электропередачи обесточены три населенных пункта - отключены 10 юридических и почти 500 бытовых потребителей.

Обстрел Полтавской области

Ночью тревога в Полтавской области длилась более четырех часов. Россияне атаковали "Шахедами" нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но предприятие пока не работает.

Противовоздушная оборона этой ночью сбила 18 из 20 дронов-камикадзе, а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Сегодня утром в Миргородской общине Полтавской области раздались взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, а военные предупреждены об угрозе ракет.

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ЭлектроэнергияПолтавская область