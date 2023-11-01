Россияне ударили по объекту энергетики в Полтавской области: без света три населенных пункта

"Ночью враг нанес удар по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской области", - говорится в сообщении.

В результате повреждений линии электропередачи обесточены три населенных пункта - отключены 10 юридических и почти 500 бытовых потребителей.

Обстрел Полтавской области

Ночью тревога в Полтавской области длилась более четырех часов. Россияне атаковали "Шахедами" нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Там вспыхнул пожар, который уже был ликвидирован. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, но предприятие пока не работает.

Противовоздушная оборона этой ночью сбила 18 из 20 дронов-камикадзе, а также управляемую авиационную ракету Х-59.

Сегодня утром в Миргородской общине Полтавской области раздались взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, а военные предупреждены об угрозе ракет.