Россияне ударили по Никополю: одна женщина погибла, пятеро ранены

Обстрелы Никополя

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно атакует территорию Украины различными типами ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), артиллерией и управляемыми авиационными бомбами. Больше всего от обстрелов страдают прифронтовые области и населенные пункты.

В начале мая, во время инициированного российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "перемирия" на фронте, террористы атаковали Никопольский район Днепропетровской области в результате чего пострадал человек.

Под обстрелы тогда попали сам Никополь, а также Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины.

Кроме того, в ночь на 2 июня российские оккупанты нанесли прицельный удар по подразделению спасателей в Никополе, Днепропетровской области.

Во время прибытия медиков враг нанес второй удар.

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