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Россияне ударили по Никополю: одна женщина погибла, пятеро ранены

Фото: Россияне ударили по Никополю (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 16 июля российские оккупанты нанесли прицельный удар по Никополю, Днепропетровской области. Погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как сообщают, утренний артиллерийский обстрел в Никополе привел к гибели одной женщины и травмированию пяти человек.

Среди пострадавших - две женщины, которых спасли спасатели.

 
Фото: Атака РФ на Никополь (t.me/dsns_telegram)

По данным ГСЧС, пострадавшим оказали домедицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

В результате обстрела также повреждена гражданская инфраструктура и жилые многоэтажки. Местные службы работают над ликвидацией последствий.

Обстрелы Никополя

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно атакует территорию Украины различными типами ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), артиллерией и управляемыми авиационными бомбами. Больше всего от обстрелов страдают прифронтовые области и населенные пункты.

В начале мая, во время инициированного российским диктатором Владимиром Путиным так называемого "перемирия" на фронте, террористы атаковали Никопольский район Днепропетровской области в результате чего пострадал человек.

Под обстрелы тогда попали сам Никополь, а также Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая общины.

Кроме того, в ночь на 2 июня российские оккупанты нанесли прицельный удар по подразделению спасателей в Никополе, Днепропетровской области.

Во время прибытия медиков враг нанес второй удар.

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