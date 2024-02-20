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Россияне ударили по Никопольскому району: три человека ранены, повреждены автомобили

Фото: Россияне ударили по Никопольскому району (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 20 февраля, ударила по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Днепропетровскую областную прокуратуру.

"Уже трое пострадавших за сегодня в Никопольском районе. Враг атаковал райцентр и Червоногригорьевскую громаду", - говорится в сообщении.

По его словам, 87-летняя женщина получила серьезное ранение руки, она - "тяжелая". Врачи делают все возможное.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

"В состоянии средней тяжести госпитализировали 41-летнего мужчину. Еще один - 59 лет - будет лечиться дома", - добавил Лысак.

Также были повреждены автомобили, частные дома, коммуникации.

Начато расследование

Прокуратура сообщила, что россияне ударили по Никопольскому району из артиллерии и с помощью дронов. 

Фото: Последствия ударов (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Никополя и Никопольского района

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

Также российские террористы с утра, 18 февраля, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии. В результате ударов пострадавший.

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