Россияне ударили по Курахово: повреждена пожарная часть (фото)

Российские войска обстреляли Курахово Покровского района Донецкой области 28 февраля. Повреждена местная спасательная часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Сегодня Россия обстреляла город Курахово Покровского района, ударили по жилой застройке. В результате вражеского удара взрывной волной повреждено здание пожарной части", - говорится в сообщении.
Из-за обстрела Курахово повреждена спасательная часть (t.me/mvs_ukraine)
К счастью, как добавляют правоохранители, спасатели не пострадали.
В ночь на 28 февраля оккупанты четырьмя баллистическими ракетами ударили и по Покровску.
"К счастью, пострадавших нет", - рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Обстрел Покровска в ночь на 28 февраля (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Разрушены и повреждены административные здания, учебные заведения, многоквартирные и частные дома.
Российские войска не впервые обстреливают Курахово. Так, российская армия нанесла авиаудар по Курахово Донецкой области 22 февраля. На город, в частности предприятие, оккупанты сбросили КАБ-250, девять человек были ранены.
Кроме того, российские войска 27 февраля ударили по Кураховской общине в Донецкой области. В результате погиб человек, еще пятеро получили ранения.
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