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Россияне ударили по Курахово: повреждена пожарная часть (фото)

Фото: россияне ударили по Курахово 28 февраля, повреждена пожарная часть (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Курахово Покровского района Донецкой области 28 февраля. Повреждена местная спасательная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Сегодня Россия обстреляла город Курахово Покровского района, ударили по жилой застройке. В результате вражеского удара взрывной волной повреждено здание пожарной части", - говорится в сообщении.

 

Из-за обстрела Курахово повреждена спасательная часть (t.me/mvs_ukraine)

К счастью, как добавляют правоохранители, спасатели не пострадали.

В тему: обстрел Покровская ночью

В ночь на 28 февраля оккупанты четырьмя баллистическими ракетами ударили и по Покровску.

"К счастью, пострадавших нет", - рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

 

Обстрел Покровска в ночь на 28 февраля (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Разрушены и повреждены административные здания, учебные заведения, многоквартирные и частные дома.

Обстрелы Курахово

Российские войска не впервые обстреливают Курахово. Так, российская армия нанесла авиаудар по Курахово Донецкой области 22 февраля. На город, в частности предприятие, оккупанты сбросили КАБ-250, девять человек были ранены.

Кроме того, российские войска 27 февраля ударили по Кураховской общине в Донецкой области. В результате погиб человек, еще пятеро получили ранения.

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Донецкая областьКурахово