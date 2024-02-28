Россияне ударили по Курахово: повреждена пожарная часть (фото)

"Сегодня Россия обстреляла город Курахово Покровского района, ударили по жилой застройке. В результате вражеского удара взрывной волной повреждено здание пожарной части", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела Курахово повреждена спасательная часть (t.me/mvs_ukraine)

К счастью, как добавляют правоохранители, спасатели не пострадали.

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В ночь на 28 февраля оккупанты четырьмя баллистическими ракетами ударили и по Покровску.

"К счастью, пострадавших нет", - рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Обстрел Покровска в ночь на 28 февраля (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Разрушены и повреждены административные здания, учебные заведения, многоквартирные и частные дома.

Обстрелы Курахово

Российские войска не впервые обстреливают Курахово. Так, российская армия нанесла авиаудар по Курахово Донецкой области 22 февраля. На город, в частности предприятие, оккупанты сбросили КАБ-250, девять человек были ранены.

Кроме того, российские войска 27 февраля ударили по Кураховской общине в Донецкой области. В результате погиб человек, еще пятеро получили ранения.