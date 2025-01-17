Россияне ударили по Кривому Рогу: есть повреждения, жертвы и раненые (видео)

"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка", - отметил он.

Лысак отметил, что по состоянию на 12:45 воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается и призвал до отбоя остаться в безопасных местах.

По предварительным данным, в результате атаки в Кривом Роге погибли три человека. По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, три человека ранены, им оказывается помощь.

Взрывы в Кривом Роге

Воздушную тревогу в Днепропетровской области, а также в других восточных и южных регионах объявили в 12:11. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с юга.

Позже военные сообщали о скоростных целях, которые двигались в направлении Кривого Рога. В городе прогремела серия взрывов.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:45 (скриншот alerts.in.ua)