Россияне ударили по Кривому Рогу: есть повреждения, жертвы и раненые (видео)

Российская армия 17 января нанесла удар по городу Кривой Рог. В результате атаки повреждены дома, учебное заведение, есть жертвы и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.
"В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка", - отметил он.
Лысак отметил, что по состоянию на 12:45 воздушная тревога в Днепропетровской области продолжается и призвал до отбоя остаться в безопасных местах.
По предварительным данным, в результате атаки в Кривом Роге погибли три человека. По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, три человека ранены, им оказывается помощь.
Воздушную тревогу в Днепропетровской области, а также в других восточных и южных регионах объявили в 12:11. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики с юга.
Позже военные сообщали о скоростных целях, которые двигались в направлении Кривого Рога. В городе прогремела серия взрывов.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:45 (скриншот alerts.in.ua)
Напомним, вечером 24 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вследствие вражеской атаки был разрушен подъезд жилого дома с четвертого по первый этажи.
Также были повреждены еще четыре многоквартирных дома, девять магазинов, три заведения питания, более двух десятков авто.
Из-за обстрела погиб 43-летний мужчина, 17 человек пострадали, среди них двое подростков.
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