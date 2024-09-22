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В Донецкой области под вражеский обстрел попала шахта: есть жертвы

Донецкая область, Воскресенье 22 сентября 2024 12:51
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В Донецкой области под вражеский обстрел попала шахта: есть жертвы Иллюстративное фото: россияне обстреляли шахту в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики обстреляли шахту в Донецкой области. Погибли две работницы шахты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Из-за обстрела территории шахты возник пожар, продукты горения в шахту не попадали. К моменту инцидента в шахте находился 371 работник, их всех вывели на поверхность, а пожар ликвидировали.

"В результате обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Минэнерго сообщило, что за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Донецкой, Полтавской и Сумской областях.

В Днепропетровской области во время воздушной тревоги отключалась воздушная линия. В Сумской области из-за обстрела возник пожар, обесточивалась подстанция и бытовые потребители.

В Полтавской области в результате атаки дронов по территории подстанции возник пожар, при этом обесточивалась подстанция и потребители.

Обстрелы энергетики

Россия продолжает обстрелы украинской энергетики. Последний масштабный обстрел произошел 26 августа. Тогда были повреждены объекты энергетики в 15 областях Украины.

Этой ночью российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Полтавской области. По данным ОВА, без света осталось 56 бытовых и 30 юридических потребителей.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали энергообъекты в пяти областях Украины - Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской.

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