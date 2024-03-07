Россияне ударили КАБом по жилым домам Волчанска, есть погибшая

"Сегодня в 10:00 российские войска совершили обстрел Волчанска управляемой авиабомбой. Повреждены по меньшей мере 12 частных жилых домов", - пишет Синегубов.

По словам главы ОВА, в результате попадания в частный дом погибла 40-летняя женщина. Еще 67-летняя женщина получила травмы легкой степени.

Сейчас на месте событий работают специалисты. Пожар был локализован.

Обстрелы Волчанска

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые расположены недалеко от границы с Россией. Также под обстрелом постоянно находится и Волчанск.

1 марта россияне массированно ударили по Волчанску. Тогда же в городе прозвучало не менее 30 взрывов. В результате ударов ранения получил местный житель 1956 года рождения.

Также во время обстрелов 19 февраля в Волчанске ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет. По предварительным данным, Вооруженные силы РФ обстреляли город из минометов.