Россияне ударили КАБом по медучреждению в Харькове: все, что известно об атаке

Российские террористы, сегодня, 25 июля, попали управляемой авиабомбой (КАБ) по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова. В результате удара есть погибшие и раненые.
Все, что известно о террористическом обстреле Харькова - в материале РБК-Украина.
О террористической атаке стало известно в 11:28. Тогда же городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о КАБом. Позже выяснилось, что управляемая авиабомба попала в здание медицинского учреждения.
Около 11:36 стало известно о пострадавшем, но их количество продолжало расти.
По состоянию на 14:45, как пишет Министерство внутренних дел (МВД) известно, что в результате удара:
Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/prokuratura_kharkiv)
Из-за удара был разрушен третий этаж и перекрытия здания. Спасатели оперативно потушили возгорание утеплителя. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В том же числе из-за атаки были повреждены девять частных домов и два автомобиля, но обошлось без пожара.
Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)
В 13:43 Терехов заявил, что на месте удара не удается наладить связь с тремя лицами, которые должны были бы находиться в медицинском учреждении.
"Специалисты не исключают, что они могут находиться под завалами. На месте работают бойцы ГСЧС, продолжается поисково-спасательная операция", - заявил городской голова.
Тем временем Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления - ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Фото: последствия обстрела Харькова (t.me/dsns_telegram)
Согласно предварительным данным, террористы атаковали КАБ УМПБ-5 с самолета Су-34 из населенного пункта Томаровка Белгородской области России.
Отдельно стоит добавить, что только вчера враг впервые применил против Харькова УМПБ-5 - новую авиационную бомбу с модифицированным модулем планирования и коррекции. Тогда же в прокуратуре рассказали, что террористы обычно применяли "Д-30". Новая же версия:
При подготовке материала использовались Telegram-каналы городского головы Харькова Игоря Терехова, Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и Харьковской областной прокуратуры.
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