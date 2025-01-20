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Россияне ударили КАБ по поселку в Харьковской области, ранен ребенок

Иллюстративное фото: из-за российского авиаудара в Золочеве был ранен ребенок (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. Из-за вражеского обстрела пострадала девочка.

В ОВА отметили, что для атаки по населенному пункту российские захватчики применили управляемую авиационную бомбу.

Удар пришелся возле частного дома в Золочеве.

Сначала в администрации рассказали, что в результате обстрела пострадал мальчик 14 лет, который получил осколочные ранения. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

Впрочем, позже в ОВА привели уточненные данные медиков о том, что пострадала девочка 14 лет.

Справка: поселок Золочев в Богодуховском районе расположен у истоков реки Уды, в центре Золочевской громады на северо-западе Харьковской области.

По данным на 2024 год, в этом поселке количество населения составляло 500 человек.

После начала широкомасштабного вторжения РФ оккупанты несколько раз пытались захватить Золочев.

Поселок Золочев на карте (фото: скрин google.com/maps)

Обстрелы Золочева

Населенный пункт часто страдает от вражеских обстрелов. Например, в апреле прошлого года войска РФ ударили ракетами С-300 по центру Золочева, и тогда в результате обстрела в поселке были повреждены административные здания.

Перед тем, в феврале. 2024 года, российские захватчики обстреляли ракетами С-300 отель в Золочеве. В результате атаки погиб младенец.

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