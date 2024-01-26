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Россияне ударили по Херсону из С-300: поврежден дом, детсад и ТЦ

Фото: россияне обстреляли Херсон 26 января (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 26 января атаковала Херсон. Оккупанты выпустили по городу ракеты из зенитного комплекса С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, оккупанты этой ночью нанесли два ракетных удара. В результате вражеской атаки поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.

Из-за ракетного удара в собственном доме ранения получила 54-летняя жительница Херсона. У нее ранение ноги и взрывная травма. Медики оказали ему помощь на месте.

 

Фото: оккупанты ударили ракетами по Херсону (t.me/olexandrprokudin)

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Так, за минувшие сутки противник совершил 73 обстрела Херсонской области. В результате атак один человек погиб, еще один получил ранения.

 

 

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