Россияне ударили по Херсону из С-300: поврежден дом, детсад и ТЦ

По его словам, оккупанты этой ночью нанесли два ракетных удара. В результате вражеской атаки поврежден детский сад, многоэтажка и здание торгового центра.

Из-за ракетного удара в собственном доме ранения получила 54-летняя жительница Херсона. У нее ранение ноги и взрывная травма. Медики оказали ему помощь на месте.

Фото: оккупанты ударили ракетами по Херсону (t.me/olexandrprokudin)

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Так, за минувшие сутки противник совершил 73 обстрела Херсонской области. В результате атак один человек погиб, еще один получил ранения.