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Россияне ударили по Харькову: атаковали жилую застройку, есть раненые

Фото: оккупанты обстреляли центральную часть Харькова, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска на Пасху, 5 мая, обстреляли центр Харькова. Есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры", - рассказал Синегубов.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, удар пришелся в районе жилой застройки.

"Есть предварительная информация о двух раненых. Профильные службы продолжают осмотр", - отметил он.

Количество пострадавших растет

Позже Терехов сообщил, что количество раненых возросло с 2 до 5 людей.

"Увеличивается количество раненых. Сейчас их уже пятеро", - отметил он.

По предварительной информации, по данным Синегубова, враг нанес удар КАБом по центральной части города Харькова.

Попадание в частный дом

Также после обстрела центра Харькова есть попадание в частный дом.

"Двое пострадавших (в общей сложности 7 пострадавших - ред)", - добавил мэр города.

Обстрелы Харькова

В последнее время российские войска активизировали обстрелы Харькова. Часто они выбирают целями для ударов объекты энергетики, обстреливают Харьков и область КАБами, также под ударом постоянно находятся горожане и гражданские объекты.

Причем, часто российские войска используют так называемую тактику двойных ударов. Так, наносят один удар, выжидают, когда на место приезжают спасатели, медики, и наносят новый удар.

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