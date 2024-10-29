Россияне ударили по Харьковской области: поврежден дом, есть пострадавшие

Около 22:30 29 октября российские оккупанты ударили по селу Безруки Дергачевской громады Харьковской области.

По предварительной информации, пострадали два человека.

Напомним, российские захватчики ночью 29 октября снова нанесли по Харькову авиаудары с использованием, предварительно, управляемых авиабомб. В результате вражеских обстрелов есть погибшие.

Как выяснилось, враг использовал бомбу "Гром-Е1". Что известно о "Гром-Е1" и какие у нее характеристики - в материале РБК-Украина.

Российские оккупанты находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Город разрушают управляемыми авиабомбами.

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