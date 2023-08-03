Россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне: есть раненые

"Очередной беспощадный обстрел врагом с самого утра! На этот раз оккупанты обстреляли общественный транспорт и людей, которые ехали на работу", - написал Мрочко.

В результате обстрела три человека получили ранения.

Фото: россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне (t.me/roman_mrochko)

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона.

В результате ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали.

"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Также тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - написал Прокудин.

Фото: россияне обстреляли церковь в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)

Обновлено 9:24

"При тушении пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел", - сообщили в МВД Украины.

В результате атаки пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Также повреждена спецтехника.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон. Например, 1 августа российские войска атаковали больницу в Херсоне, где погиб молодой врач, который только вышел на должность. Ранения получили пять человек, хотя первоначально сообщалось о тяжелом ранении только одной медсестры. Также во время обстрела 1 августа погиб полицейский.

Ночью и утром 2 августа город подвергся очередным атакам РФ на жилые дома, в результате чего ранены два человека.