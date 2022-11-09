Россияне ударили "Градами" по Никопольскому району, есть погибший

Российские оккупанты сегодня, 9 ноября, обстреляли Марганецкую общину Никопольского района из "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Российский снаряд попал прямо в жилой дом. В результате вражеской атаки погиб местный житель.

Детали обстрелов выясняются.

Напомним, сегодня ночью россияне нанесли массированный удар иранскими дронами по Днепропетровской области, четыре человека пострадали.

8 ноября оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.