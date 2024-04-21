Россияне ударили по газопроводу и агропредприятию в Херсонской области

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.

Осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

Как отмечают украинские военные, ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках, боевая работа продолжается.

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