Россияне ударили по газопроводу и агропредприятию в Херсонской области

Российские оккупанты обстреляли агропредприятие и газопровод в Херсонской области. Утечку газа перекрыли, угрозы уже нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов и Херсон. Под ударом врага были жилые кварталы.
"Были зафиксированы попадания в учебное заведение, общепит, агропромышленное предприятие и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз уже нет", - говорится в сообщении.
В результате российских атак один житель Херсонской области получил ранения.
Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.
Осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.
Как отмечают украинские военные, ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках, боевая работа продолжается.
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