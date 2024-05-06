Россияне ударили по энергообъектам Сумской области, идут восстановительные работы

В администрации заявили о восстановительных работах на пострадавших в результате вражеской атаки объектах.

"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы", - говорится в объявлении.

В ОВА добавили, что последствия атаки противника по региону уточняются.

"Следите за дальнейшими сообщениями по ситуации", - добавили в администрации.

Также в ОВА напомнили, что воздушная тревога – продолжается, и призвали местных жителей не покидать укрытие.

"Сохраняйте спокойствие, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", - говорится в заявлении.

Ночная воздушная атака и проблемы со светом в Сумах и области

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 мая российские захватчики вновь применили для воздушной атаки по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно о взрывах в Сумах. После этого в некоторых районах города частично пропали свет и водоснабжение. По данным местных СМИ, также частично нет света в некоторых населенных пунктах Сумской области, в частности в Лебедине, Белополье и Ахтырке.

В Харькове также сообщали об исчезновении света в нескольких районах города после вражеских ударов по Сумской области.