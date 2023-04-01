Россияне ударили по Двуречной в Харьковской области, есть погибший

"Враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов области. Сегодня, в 12:00 часов, в результате ударов оккупантов в пгт Двуречная погиб 43-летний гражданский мужчина", - написал Синегубов.

Напомним, что за минувшие сутки войска РФ обстреляли сотню населенных пунктов в девяти областях Украины, из-за чего 7 человек погибли, а еще 12 ранены.

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