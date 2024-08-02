Россияне ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачах: шесть раненых

Обстрелы Дергачей

Российские войска массированно обстреливают Харьковскую область с начала масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Не исключение - и город Дергачи Харьковского района. Так, например, 26 июня Россия нанесла авиаудар по Дергачам. Тогда пострадали 9 человек, в том числе дети.

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