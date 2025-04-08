Россияне ударили дронами по Днепру: зафиксированы пожары, есть пострадавшие

Известно, что в промежутке между 22:30 и 22:45 в городе прогремела серия взрывов. В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали, что в направлении Днепра и Каменского летит несколько групп ударных беспилотников.

Впоследствии глава ОВА проинформировал, что в результате атаки дронов в городе произошли пожары. По предварительным данным, есть повреждения частных домов и авто. Позже стало известно о пострадавших.

"Предварительно, из-за атаки на Днепр пострадали шесть человек. Одна женщина в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь", - написал Сергей Лысак в 23:15.

Обновлено в 23:36

Количество пострадавших в Днепре возросло до 10. Шестеро были госпитализированы. Одна женщина в тяжелом состоянии, все остальные - в состоянии средней тяжести.

"У людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса", - написал глава ОГА.

Обновлено 23:49

Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших из-за атаки БпЛА на Днепр. Им от 18 до 87 лет.

"Половина пострадавших - госпитализированы. Один человек остается в тяжелом состоянии, остальные - в среднем. Врачи все время рядом", - отметил глава ОВА.