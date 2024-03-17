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Россияне ударили дронами по АЗС в Никополе: есть пострадавшие

Фото: россияне ударили дронами по АЗС в Никополе (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики ударили по Никополю Днепропетровской области дронами-камикадзе. Оккупанты попали в автозаправку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

Утром россияне направили два дрона-камикадзе по городу, беспилотники ударили по АЗС.

По словам главы ОВА, пострадали трое мужчин 32, 43 и 67 лет. Медики предоставили им всю необходимую помощь.

В результате вражеской атаки было повреждено оборудование АЗС и грузовой автомобиль.

Обстрелы Украины 17 марта

Россия в ночь на 17 марта выпустила по Украине 16 "Шахедов", пять ракет С-300 и две ракеты Х-59. Силы противовоздушной обороны сбили 14 вражеских дронов-камикадзе.

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, "Шахеды" сбивали в пределах Одесской области. Однако там было также попадание. В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там возникли пожары, разрушены здания. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, оккупанты ударили по центру поселка Великая Писаревка Сумской области.

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НикопольАЗСДнепропетровская областьВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов