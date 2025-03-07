Россияне ударили по Доброполью Донецкой области: есть погибшие и раненые

"По меньшей мере 5 человек погибли и 15 ранены - таковы предварительные последствия ударов по Доброполью. Уже ночью россияне нанесли по городу три удара. По предварительной информации, повреждены 4 многоэтажки", - говорится в сообщении.

Филашкин добавил, что окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже.

По состоянию на сейчас на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все соответствующие службы.

Фото: последствия атаки РФ по Доброполью (t.me/VadymFilashkin)

"Не подвергайте себя смертельной опасности! Эвакуируйтесь своевременно", - подчеркнул глава ОВА.