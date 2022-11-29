Россияне ударили по Днепру ракетами: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупанты вечером 28 ноября обстреляли Днепр. Враг нанес удар по городу несколькими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
По его словам, захватчики попали в частное предприятие.
"Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар. Работают все службы", - рассказал Резниченко.
Глава ОВА добавил, что в сейчас детали обстрела выясняются.
Напомним, вечером 28 ноября в Днепре было слышно несколько взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.
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