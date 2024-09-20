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Россияне ударили по Днепру: частично разрушено здание образовательного центра

Фото: россияне ударили по Днепру (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы вечером пятницы, 20 сентября, атаковали Днепр. В результате обстрела пострадал один человек, частично разрушен здание образовательного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он в состоянии средней тяжести", - сообщил Лысак.

Так же в результате атаки частично разрушено здание образовательного центра.

В настоящее время идет обследование территории, детали последствий атаки уточняются.

Как позже рассказал глава ОВА, из-за удара по Днепру пострадал 19-летний парень. У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают необходимую медпомощь.

Также, кроме здания, повреждены 11 авто.

Обстрел Украины 20 сентября

Напомним, в ночь на 20 сентября россияне выпустили по Украине 70 ударных дронов, а также атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, а Днепропетровскую область - управляемой авиационной ракетой Х-59.

Силы ПВО уничтожили 61 "Шахед" и одну ракету Х-59. Еще девять беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины. ПВО работало в 13 областях Украины.

Во Львовской и Черкасской областях упали обломки сбитых дронов. Там вспыхнули пожары.

Также сегодня днем российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть раненые, повреждена припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа.

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