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Россияне ударили авиабомбой по Орехову, погиб правоохранитель, много пострадавших

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Суббота 12 августа 2023 10:44
Россияне ударили авиабомбой по Орехову, погиб правоохранитель, много пострадавших Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб 31-летний правоохранитель.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам Клименко, в результате удара также были ранены 12 человек, среди которых 4 работника полиции. В настоящее время врачи борются за жизнь раненых, среди которых несколько в тяжелом состоянии.

"Погибший - 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего", - добавил Клименко.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Например, только недавно в результате вражеских обстрелов погибла жительница Пологовского района. Тогда же россияне нанесли удар по жилым домам в Орехове, Преображенце, Малой Токмачке и близлежащих деревнях.

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