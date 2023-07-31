Россияне вчера вечером сбросили на Орехов в Запорожской области авиабомбу: есть пострадавшие
Российские войска вчера, 30 июля, сбросили авиабомбу на здание критической инфраструктуры города Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали атаки
30 июля около 21:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о попадании авиационной бомбы по критической инфраструктуре города.
"В результате обстрела произошло частичное разрушение здания", - сообщили в ГСЧС.
Пострадавшие в результате обстрела города
Прибыв на место происшествия, спасатели начали аварийно-спасательные работы по поиску и спасению людей.
Сотрудники ГСЧС деблокировали 2 пострадавших из-под разрушенных конструкций дома и передали травмированных медицинским работникам.
Фото: Последствия удара (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Спасатели добавили, что на данный момент аварийно-спасательные работы по демонтажу конструкций продолжаются.
Обстрелы Орехова
Российские войска регулярно обстреливают город, в результате этого страдает мирное население. 10 июля в Орехове завершили проведение аварийно-спасательных работ на месте российского авиаудара. В результате этого погибли семь человек.
Уже через три дня оккупанты снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
19 июля россияне снова обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.
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