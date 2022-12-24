Россияне вчера 74 раза ударили по Херсону и области: есть разрушения и много жертв

Российские войска за прошедшие сутки 74 раза обстреляли Херсонскую область. Враг бил по гражданской и критической инфраструктуре, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
По Херсону и области враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Только по жилым кварталам города оккупанты нанесли 36 ударов. Снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома.
"За прошедшие сутки в Херсонской области российская армия убила 5 мирных людей, 17 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии", - отметил Янушевич.
Напомним, мы писали, что российские военные нанесли удар по Корабельному району Херсона. К сожалению, один из гражданских получил несовместимые с жизнью ранения.
Как известно, власти Херсона рекомендуют жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Существует риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.