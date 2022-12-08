RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне вчера 30 раз обстреляли Херсонскую область: есть жертвы и разрушения

Фото: россияне вчера 30 раз обстреляли Херсонскую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия за минувшие сутки 30 раз обстреляла населенные пункты Херсонской области. Вследствие ударов погибли два человека, еще один ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

По словам начальник военной администрации, оккупанты применили артиллерию, РСЗО, танки и минометы.

"Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. За минувшие сутки из-за обстрелов рашистов погибли 2 гражданских человека, еще 1 житель Херсонской области получил ранения", - отметил он.

Напомним, в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались полицейские, в результате чего 4 человека погибли.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли автотранспортное предприятие в Херсоне 6 декабря. В результате атаки погиб сотрудник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон