Россияне в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области. Зафиксировано 18 прилетов

Обстреляны были Середино-Будская, Белопольская и Новослободская территориальные общины.

"Середино-Будская община: по окраине города Середина-Буда враг ударил из артиллерии - 10 прилетов. Взрывами повреждена квартира в многоквартирном доме (выбиты окна, стены). У дома повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в течение дня зафиксировано пять прилетов из артиллерии по Новослободской общине. Окрестности одного из сел Белопольского общества россияне обстреляли из САУ.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - рассказали в ОВА.