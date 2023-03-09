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Россияне в очередной раз обстреляли приграничья Сумской области. Зафиксировано 18 прилетов

Фото: россияне в очередной раз обстреляли пограничники Сумской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска по состоянию на 21:00 четверга, 9 марта 2023 года, произвели обстрелы трех территориальных общин Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

Обстреляны были Середино-Будская, Белопольская и Новослободская территориальные общины.

"Середино-Будская община: по окраине города Середина-Буда враг ударил из артиллерии - 10 прилетов. Взрывами повреждена квартира в многоквартирном доме (выбиты окна, стены). У дома повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в течение дня зафиксировано пять прилетов из артиллерии по Новослободской общине. Окрестности одного из сел Белопольского общества россияне обстреляли из САУ.

"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - рассказали в ОВА.

Напомним, сегодня россияне снова нанесли массированный удар по территории Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники сбили 34 из 81 ракеты российских оккупантов.

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Сумская областьВойна России против Украины