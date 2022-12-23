Российские военные нанесли удар по Корабельному району Херсона. К сожалению, один из гражданских получил несовместимые с жизнью ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По словам замруководителя Офиса президента, на месте уже работают экстренные службы.

Фото: россияне в очередной раз обстреляли Херсон, есть погибший (t.me/tymoshenko_kyrylo)

"Очередной удар оккупантов, очередной обстрел Корабельного района. По состоянию на данный момент известно о 1 погибшем. Мужчина получил минно-взрывные травмы несовместимые с жизнью", - пишет Тимошенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты сегодня 23 декабря наносят ракетные удары по Краматорску Донецкой области. Жителей города призывают быть в укрытиях.

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