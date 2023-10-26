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Россияне в очередной раз атаковали Херсон: пострадал правоохранитель

Иллюстративное фото: россияне в очередной раз атаковали Херсон (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты атаковали Херсон с помощью дрона, в результате чего пострадал правоохранитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Он сообщил, что оккупанты ударили по Корабельному району Херсона после обеда.

"В результате атаки вражеского беспилотника пострадал 40-летний правоохранитель. Мужчина получил легкие ранения. Ему оказали медицинскую помощь в медучреждении", - написал Прокудин.

Обстрелы Херсонской области

Россияне регулярно обстреливают освободившуюся правобережную часть Херсонской области. Для атак они используют, в частности, артиллерию и авиацию. К сожалению, из-за постоянных ударов гибнут мирные жители региона.

В частности, в результате вчерашнего обстрела Берислава погиб 13-летний парень.

К тому же, из-за атаки три населенных пункта Бериславского района остались без электричества.

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Херсон