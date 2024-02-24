Россияне убили женщину в прифронтовом Гуляйполе

Российские оккупанты обстреляли прифронтовое Гуляйполе Запорожской области. В результате вражеского удара погибла местная жительница.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
По данным Федорова, женщина погибла на собственном дворе от обломков в результате вражеских обстрелов.
"Россияне убили 61-летнюю женщину в прифронтовом Гуляйполе. 32-летний мужчина, находившийся рядом, получил ранение руки. Его доставили в местную больницу", - сообщил глава ОВА.
Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.
Как заявлял ранее Федоров, оккупанты превратили Мелитополь в сплошной полигон для испытания военных технологий. Вокруг города россияне устроили тренировочные военные базы. Несколько раз в неделю жители слышат необъяснимые взрывы и гул.
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