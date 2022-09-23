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Россияне убили еще семерых гражданских в Донецкой области

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Донецк, Пятница 23 сентября 2022 09:03
Россияне убили еще семерых гражданских в Донецкой области Фото: россияне убили еще семерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли семь человек, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Россияне убили еще семерых гражданских в Донецкой области

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 23 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 22 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 во Временном Яру и 1 в Клещиевке. Еще 17 человек получили ранения", - рассказал Кириленко.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 880 человек, еще 2222 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, сегодня утром оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь и Марганец (Днепропетровская область), применив "Грады" и артиллерию. В результате ударов погибли два человека, еще 9 получили ранения.

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