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Росіяни вбили ще сімох цивільних у Донецькій області

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Донецьк, П'ятниця 23 вересня 2022 09:03
Росіяни вбили ще сімох цивільних у Донецькій області Фото: росіяни вбили ще сімох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули семеро людей, ще 17 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Росіяни вбили ще сімох цивільних у Донецькій області

Фото: карта обстрілів Донецької області на 23 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 22 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 1 у Тимчасовому Яру та 1 у Кліщіївці. Ще 17 людей отримали поранення", - розповів Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 880 людей, ще 2222 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вкотре обстріляли Нікополь та Марганець (Дніпропетровська область), застосувавши "Гради" та артилерію. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 9 отримали поранення.

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Донецька область
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