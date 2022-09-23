Росіяни вбили ще сімох цивільних у Донецькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

Фото: карта обстрілів Донецької області на 23 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 22 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 1 у Тимчасовому Яру та 1 у Кліщіївці. Ще 17 людей отримали поранення", - розповів Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 880 людей, ще 2222 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.