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Россияне ударили по Запорожью беспилотником, есть пострадавшая

Фото: по запорожью ударил вражеский дрон (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Российский беспилотник атаковал Запорожье вечером 12 января. В результате удара пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Сегодня вечером Федоров сообщил, что есть угроза ударных беспилотников по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

А уже через полчаса в городе прогремели взрывы.

По данным глава Запорожской ОВА, из-за вражеского беспилотника в Запорожье загорелся частный дом.

"Предварительно, один человек пострадал", - рассказал он.

Напомним, что запорожская область подверглась вражеским воздушным ударам накануне вечером, 31 декабря 2024 года.

Из-за российской атаки в одном из населенных пунктов пострадали гражданские объекты, произошли пожары в домах. Тогда же работники ГСЧС спасли женщину.

Подробнее о вражеском обстреле можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что Запорожье, как и другие населенные пункты Украины, находящиеся недалеко от линии фронта, часто подвергается российским ударам.

Оккупанты для обстрелов обычно применяют управляемые авиабомбы, ракеты различных типов и беспилотники.

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ЗапорожьеВойна России против Украины