Россияне ударили по Запорожью беспилотником, есть пострадавшая

Сегодня вечером Федоров сообщил, что есть угроза ударных беспилотников по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

А уже через полчаса в городе прогремели взрывы.

По данным глава Запорожской ОВА, из-за вражеского беспилотника в Запорожье загорелся частный дом.

"Предварительно, один человек пострадал", - рассказал он.