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Россияне ударили "Шахедом" по Ахтырке в Сумской области

Фото: россияне атаковали Ахтырку (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 мая, военные РФ с помощью "Шахеда" атаковали город Ахтырка в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха во время телемарафона.

По данным главы Сумской ОВА, "буквально 30 минут назад" россияне нанесли удар "Шахедом" по городу Ахтырка.

"Последствия выясняются", - добавил Артюх.

Отметим, что Сумская область ежедневно подвергается враждебным обстрелам со стороны Российской Федерации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Ахтырку, чтобы вручить почетное отличие "Город-герой".

Мы также сообщали, что вчера, 16 мая, российские оккупанты обстреляли Миропольскую общину Сумской области. Один человек получил ранения.

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Сумская областьВойна России против Украины